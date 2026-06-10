صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگنائٹ کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال عباسی کے اعزاز میں تقریب

  • اسلام آباد
اگنائٹ کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال عباسی کے اعزاز میں تقریب

صنعتی شعبہ، ڈیویلپمنٹ آرگنا ئز یشنز، انوویشن ایکو سسٹم سے وابستہ شخصیات کی شرکت

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )نیشنل انکیوبیشن سینٹر (این آئی سی ) اسلام آباد میں اگنائٹ کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال عباسی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ، جس میں حکومت صنعتی شعبہ، ڈیویلپمنٹ آرگنا ئز یشنز اور پاکستان کے اسٹارٹ اپ اینڈ انوویشن ایکوسسٹم سے وابستہ نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ جس میں ملک میں جدت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔این آئی سی اسلام آباد کے پراجیکٹ ڈائریکٹر سید احمد مسعود نے اپنے افتتاحی خطاب میں پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکوسسٹم میں ہو نیوالی نمایاں پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے جدت کے فروغ میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی۔ بلال عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انوویشن ایکوسسٹم کا مستقبل ڈیپٹیک ، عالمی تعاون اور کاروباری افراد کو ایسے وسائل اور مواقع فراہم کرنے سے وابستہ ہے جو انہیں عالمی معیار کے منصوبوں اور ادارے قائم کرنے کے قابل بناسکیں۔ تقریب میں مرتضی ہاشوانی، پر نیل آئرن سائیڈ، ریئر ایڈمرل جواد احمد ، برٹش کونسل کے ڈپٹی کنٹری ہیڈ بین لائن ، حارث محموداوردیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر