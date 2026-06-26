صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کا G-6محرم کنٹرول روم میں سیف سٹی سرویلنس کا جائزہ

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا G-6محرم کنٹرول روم میں سیف سٹی سرویلنس کا جائزہ

اسلام آباد (اے پی پی) ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) اسلام آباد محمد جواد طارق نے جمعرات کو امام بارگاہ G-6/2 میں قائم محرم کنٹرول روم کا دورہ کیا اور 9ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی ۔۔۔

نگرانی کرنے والے سیف سٹی سرویلنس سسٹم کا جائزہ لیا۔پولیس حکام نے اے پی پی کو بتایا کہ ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف عباس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیف سٹی عباس مہدی نے ڈی آئی جی کو محرم کی سکیورٹی کے لیے تعینات سیف سٹی کیمرہ نیٹ ورک کی نگرانی کے طریقہ کار، لائیو مانیٹرنگ اور آپریشنل صلاحیتوں کے بارے میں بتایا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایل پی جی مافیا بے لگام،مقررہ قیمت306 روپے کلو،420تک فروخت:شہری پریشان

75 کروڑ کا منصوبہ:گلیاں ،بلدیاتی عمارتیں منتخب شاہراہیں شمسی توانائی پر منتقل ہو نگی

بلدیہ عظمیٰ بجٹ،60ارب سے زائدکا تخمینہ

بلدیاتی نظام اختیارات پر قبضے کا نظام ہے ، منعم ظفر

امام حسینؓ کی عظیم قربانی انسانیت کیلئے حق و باطل کا معیار ،ڈاکٹر فاروق ستار

واقعہ کربلا حق اورانصاف کی لازوال علامت ، فریال تالپور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ