صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سر چ آپریشنز، 337ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سر چ آپریشنز، 337ملزم گرفتار

179موٹر سائیکلوں، 83گاڑیوں، 47گھروں، 152ہوٹلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 337افراد کو حراست میں لیا، جبکہ 179موٹر سائیکلوں اور 83گاڑیوں کی جامع تلاشی اور چیکنگ کی گئی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق انسپکٹر جنرل پولیس کی خصوصی ہدایات پر جرائم کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کیلئے سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ کارروائیوں کے دوران پولیس نے 47گھروں، 17کیمپوں اور 152ہوٹلوں کی بھی تلاشی لی۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران 24مشکوک افراد کو مزید پوچھ گچھ کیلئے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ کارروائیوں کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، مشتبہ افراد کی جانچ پڑتال اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر آباد : گاڑیوں کے ای چالان کا آغاز

نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا وزیر اعلیٰ کا ویژن : کمشنر

ڈپٹی کمشنر کا دورہ وزیر آباد ، مون سون کیلئے انتظامات کا جائزہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا سیوریج کے میگا منصوبے پر کام کا جائزہ

گجرات:جی ٹی روڈ سینٹر میڈین میں 600 پودے لگا د ئیے گئے

راہوالی :چلڈرن ہسپتال ، سلائی سنٹر بنانے کی یقین دہانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن