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ساؤتھ ایئر کا آج سے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز کا آغاز

  • اسلام آباد
ساؤتھ ایئر کا آج سے ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز کا آغاز

ابتدائی مرحلے میں کراچی، اسلام آباد اور بہاولپور کے درمیان پروازیں شروع ہونگی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان کی نجی ہوا بازی کی صنعت میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر نے (آج) 16جولائی سے اپنے شیڈول ڈومیسٹک فلائٹ آپریشنز کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئرلائن کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملک کے مختلف علاقوں کے درمیان فضائی رابطوں کو مزید مستحکم بنانا، علاقائی ترقی کو فروغ دینا اور مسافروں کو محفوظ، معیاری اور قابلِ اعتماد سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ساؤتھ ایئر کراچی، اسلام آباد اور بہاولپور کے درمیان باقاعدہ پروازیں شروع کرے گی، جبکہ کراچی سے گوادر، سکھر اور رحیم یار خان کیلئے بھی نئی شیڈول سروسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ ایئرلائن اپنی پروازوں کا آغاز جدید ATR 72-600طیاروں کے ذریعے کر رہی ہے، ساؤتھ ایئر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نشاط فاطمہ نے کہا ساؤتھ ایئر کا قیام محض ایک نئی ایئرلائن کا اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے فضائی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ایک قومی کاوش ہے ۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر مسافر کو محفوظ، بروقت اور اعلیٰ معیار کی سفری سہولیات فراہم کریں ،سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کیلئے ساؤتھ ایئر نے ڈریم ورلڈ ڈیسٹینیشن ہوٹلز اینڈ گولف کورس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت (MoU)پر دستخط کیے ہیں۔ 

 

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