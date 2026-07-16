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وزارتِ آئی ٹی اور اگنائٹ کے زیر اہتمام نمائش 22جولائی کو ہوگی

  • اسلام آباد
وزارتِ آئی ٹی اور اگنائٹ کے زیر اہتمام نمائش 22جولائی کو ہوگی

نمائش پاک چین فرینڈشپ سینٹر میں ہوگی،مقامی ٹیلنٹ کو موقع ملے گا ،شزا فاطمہ

اسلام آباد(دنیا رپورٹ )انڈس آر اے ایس ایکسپو 2026میں روبوٹکس، ڈرون ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور مقامی جدت پر مبنی جدید ٹیکنالوجیز کی نمائش 22اور 23جولائی کو پاک چین فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوگی ہوگی۔انڈس آر اے ایس ایکسپو 2026میں حکومت، صنعت، جامعات، اسٹارٹ اپس، محققین اور طلبہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے ، روبوٹکس اور خودکار نظاموں کے فروغ پر توجہ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ انڈس آر اے ایس ایکسپو 2026کا انعقاد مقامی ٹیلنٹ، جدت اور عالمی سطح پر مسابقتی ٹیکنالوجی کے فروغ کے حکومتی عزم کا مظہر ہے ۔

 

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