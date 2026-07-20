صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولاکوٹ سے سردار کمال ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

  • اسلام آباد
راولاکوٹ سے سردار کمال ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کی انتخابی مہم میں اہم پیش رفت،حلقہ LA-19پونچھ راولاکوٹ سے معروف سیاسی و قانونی شخصیت سردار کمال ایڈووکیٹ نے

 ہزاروں ساتھیوں اور خاندان سمیت پاکستان مسلم لیگ (ن) میں شمولیت اختیار کر لی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے اس موقع پر مسلم لیگ (ن) میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں کو پارٹی مفلر پہنائے اور انہیں پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر