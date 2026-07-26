صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ارکان کانگریس کا دورہ پاکستان، ثقافت میں اظہار دلچسپی

  • اسلام آباد
امریکی ارکان کانگریس کا دورہ پاکستان، ثقافت میں اظہار دلچسپی

ریان زینکے اور مائیکل بومگارنٹر لوک ورثہ میوزیم، پاکستان مانومنٹ بھی گئے

اسلام آباد (دنیا نیوز) امریکی کانگریس کے ارکان ریان زینکے اور مائیکل بومگارنٹر نے پاکستان کے دورے کے موقع پر لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مانومنٹ کا دورہ بھی کیا جہاں انہیں مختلف نمائشوں اور پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور ورثے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے مختلف خطوں کی ثقافت، زبانوں اور تاریخی پس منظر میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ کانگریس ارکان نے یادگار پاکستان کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں تحریک پاکستان کی تاریخ اور قیام پاکستان کے لیے کی جانے والی جدوجہد سے آگاہ کیا گیا۔ ریان زینکے اور مائیکل بومگارنٹر نے خلیجی بحران کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکی ایوانِ نمائندگان کے ارکان کے اس دورہ کو واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان اعلیٰ سطح سفارتی رابطوں میں تیزی کا اہم مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فلڈ بندوں ،پشتوں کی کڑی نگرانی کے احکامات

مظفرگڑھ کے علاقوں میں فلڈ انتظامات بہتر کرنے کا حکم

سی پی او کا پولیس خدمت مرکز،ڈرائیونگ سکول کا دورہ

خانیوال غلہ منڈی میں کسان سہولت سینٹر کا افتتاح

کمشنر ڈیرہ کا تونسہ بیراج، حفاظتی بندوں ‘ فلڈ کیمپس کا جائزہ

میلسی میں 5ارب 93کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل