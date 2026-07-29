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سپیکر قومی اسمبلی سے سفیر آذربائیجان ، قازقستان کی الوداعی ملاقات

  • اسلام آباد
سپیکر قومی اسمبلی سے سفیر آذربائیجان ، قازقستان کی الوداعی ملاقات

دو طرفہ تعلقات ،پارلیمانی روابط پر گفتگو، سفرا کی امن کو ششوں پر پاکستان کی تعریف

اسلام آباد(نامہ نگار) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف اور قازقستان کے سفیر یرزہان کِستافِن نے اپنی ،اپنی مدتِ سفارت مکمل ہونے پر الگ الگ الوداعی ملاقاتیں کیں۔ آذربائیجان کے سفیر سے ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات، دوطرفہ تعاون، پارلیمانی روابط اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ سپیکر سردار ایاز صادق نے آذربائیجانی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دریں اثنا قازقستان کے سفیر یرزہان کِستافِن سے ملاقات میں سردار ایاز صادق نے قازق سفیر کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یرزہان کِستافِن نے سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے اظہارِ تحسین پر شکریہ ادا کرتے ہوئے عالمی سطح پر تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔

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