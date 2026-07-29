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وزیر مواصلات کا2اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کامعائنہ

  • لاہور
وزیر مواصلات کا2اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کامعائنہ

لاہور (اے پی پی)صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ اور سیکرٹری مواصلات و تعمیرات نے ضلع سیالکوٹ میں جاری دو اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر چیف انجینئر ہائی ویز نارتھ، سپرنٹنڈنگ انجینئر ہائی ویز سرکل گوجرانوالہ، سپرنٹنڈنگ انجینئر مکینیکل، برج ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم اور متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔

 

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