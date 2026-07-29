صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیزکرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
واسا منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیزکرنے کی ہدایت

شہریوں کو بہتر سیوریج اور نکاسی آب کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح:ڈپٹی کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کی زیر صدارت واسا فیصل آباد کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میںمنیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے وزیراعلیٰ پیکیج اور پی ڈی پی کے تحت جاری ترقیاتی سکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر نے شہر میں جاری واسا منصوبوں پر کام کی رفتار  تیز کرنے اور انہیں مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبے اعلیٰ معیار، شفافیت اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں کیونکہ شہریوں کو بہتر سیوریج اور نکاسی آب کی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا نے یقین دہانی کرائی کہ واسا کے زیر انتظام تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیے جائینگے اور مکمل ہونیوالی سکیموں کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ تمام کنٹریکٹرز کو تعمیراتی کام کی رفتار مزید تیز کرنیکی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں غیرنصابی سرگرمیاں لازمی قرار

نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد نے واپڈا ہاؤس کا دورہ

وزیر مواصلات کا2اہم پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کامعائنہ

چین کی حیرت انگیز ترقی کے پیچھے ان کی زراعت :خرم نواز گنڈاپور

مزید ظلم، مہنگائی اور معاشی استحصال برداشت نہیں :جماعت اسلامی

سٹے بازی کرنے والے 6ملزم دھرلئے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر