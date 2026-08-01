صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشیں، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہائی الرٹ، چھٹیاں منسوخ

  • اسلام آباد
بارشیں، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کا ہائی الرٹ، چھٹیاں منسوخ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) مون سون بارشوں کے ممکنہ خطرات کے پیشِ نظر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔۔۔

 ایگزیکٹو آفیسر عامر رشید کی خصوصی ہدایات پر ایمرجنسی سٹاف کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ نالوں کے اطراف رہائش پذیر افراد کو بھی ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔بارشوں کے دوران نکاسیٔ آب کو یقینی بنانے کیلئے متعلقہ افسران، مشینری اور عملہ مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ترجمان راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے مطابق مون سون سیزن سے قبل خصوصی صفائی مہم کے دوران ٹینچ بھاٹہ، جان کالونی، اسلم مارکیٹ، حبیب کالونی، فرینڈز کالونی، شالے ویلی، رینج روڈ، رینج روڈ کالونی، ڈھوک بنارس، غازی آباد، کامران مارکیٹ، فیصل کالونی اور آڈرا 22نمبر سمیت اہم نالوں کی صفائی تقریباً مکمل کر لی گئی ہے اور ان تمام مقامات کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام متعلقہ عملہ 24گھنٹے الرٹ ہے، جبکہ بھاری اور ہلکی مشینری کو بھی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رکھا گیا ہے۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مصنوعی مہنگائی کا طوفان برقرار،انتظامیہ بے بس

حافظ آباد:سیوریج نالوں پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا

اچھے کردار سے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے :طارق جمیل

میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں ایڈمنسٹریٹرآفس کا افتتاح

پروفیشنل گروپ نے بار الیکشن کیلئے امیدوار نامزد کر دئیے

عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں نئے کانفرنس روم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن