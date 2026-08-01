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طالب علم کا اعزاز

  • اسلام آباد
طالب علم کا اعزاز

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاک ترک سکول سسٹم اور پیرا ڈائم اکیڈمی جی7کے ہونہار طالب علم ریان جاوید نے فیڈرل بورڈ کے جماعت نہم کے سالانہ امتحان میں 513نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔۔

، ریان جاوید نے کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی مزید محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنے کیلئے کوشاں رہیں گے۔

 

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