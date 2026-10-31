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فاطمہ جناح یونیورسٹی میں 3روزہ دوسرے فاطمینز لٹریچر فیسٹیول

  • اسلام آباد
فاطمہ جناح یونیورسٹی میں 3روزہ دوسرے فاطمینز لٹریچر فیسٹیول

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے شعبئہ انگریزی نے شعبئہ اردو اور شعبئہ اینتھروپولوجی کے۔۔

 اشتراک سے تین روزہ دوسرے فاطمینز لٹریچر فیسٹیول (FLF 2026)کا اہتمام کیا۔ ’’امن کی قرأت، تبدیلی کی تحریر‘‘ کے موضوع پر منعقدہ اس میلے نے ادب، ثقافت اور انسانی تعلق کے احترام کا پیغام دیا۔ افتتاحی تقریب کی مہمانِ خصوصی پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف اور مہمانِ اعزاز ڈاکٹر اسامہ صدیقی تھے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا سمیت اساتذہ و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 

 

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