صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این سی سی آئی کی کارروائی، شہیر سے 57لاکھ بٹورنے والا ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
این سی سی آئی کی کارروائی، شہیر سے 57لاکھ بٹورنے والا ملزم گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) این سی سی آئی اے نے شہری کو نجی ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر مبینہ طور پر 57لاکھ روپے بٹورنے کے الزام میں چارسدہ کے رہائشی ملزم سجاد کو گرفتار کر لیا ہے ۔۔۔

متاثرہ شہری نے شکایت درج کرائی تھی کہ ثمینہ نامی خاتون نے واٹس ایپ پر خود کو بیوہ ظاہر کرکے اس سے دوستی کی اور اس دوران اس کی نجی ویڈیو بنا لی۔ شکایت کے مطابق بعد ازاں ایک واٹس ایپ نمبر سے خود کو سجاد خان پی ٹی آئی ظاہر کرنے والے شخص نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر شہری کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ملزم مبینہ طور پر 2024سے اب تک ایزی پیسہ اور میزان بینک کے ذریعے متاثرہ شہری سے 57لاکھ روپے وصول کر چکا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد:ریلوے جنکشن کی عمارت خستہ حال

سرکاری سکولوں کے طلبہ کے تیار سائنسی ماڈلز کا مقابلہ

ریجن بھر میں ایک ہفتہ کے دوران جرائم میں 12فیصد کمی

کھیلیں صحت مند معاشرے کے قیام میں اہم کردار ااد کرتی ہیں :سعید بھلی

نبی کریم ؐکی زندگی پوری انسانیت کیلئے بہترین نمونہ :پیر اجمل

وزیرآباد :جی ٹی روڈ تا بھٹی منصور کارپٹ روڈ کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن