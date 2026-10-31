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آئیسکو کا کل کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
آئیسکو کا کل کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

اسلام آباد (اے پی پی) آئیسکو نے ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس/ڈویلمپنٹ ورکس/کنسٹرکشن ورکس کے باعث یکم نومبر کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا۔۔

 ترجمان آئیسکو کے مطابق آئیسکو ریجن کے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم سرکلز اور جی ایس او سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کرنے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ 

 

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