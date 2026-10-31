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سید عاصم منیر پوری امتِ مسلمہ کیلئے امید کی کرن، ڈاکٹر احمد سعد الاحمد

  • اسلام آباد
سید عاصم منیر پوری امتِ مسلمہ کیلئے امید کی کرن، ڈاکٹر احمد سعد الاحمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے قائم مقام ریکٹر و صدر پروفیسر ڈاکٹر احمد سعد الاحمد نے۔۔

 کہا ہے کہ فیلڈ مارشل و چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر پوری امتِ مسلمہ کے لئے امید کی کرن ہیں۔ یہ بات فیصل مسجد میں نمازِ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوے کہی ۔ فیصل مسجد مملکتِ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لئے تحفہ اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی علامت ہے ۔ دونوں ممالک کی قیادت کے وژن اور جذبے اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے اغراض و مقاصد کے مطابق اسلامی یونیورسٹی اس عظیم الشان یادگار کی نگہبان ہے ۔ 

 

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