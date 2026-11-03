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آئیسکو ،عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
آئیسکو ،عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

اسلام آباد (اے پی پی) آئیسکو نے ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس کے باعث 04نومبر کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا۔

پیر کو آئیسکو کیترجمان کی جانب سے جاری بیان کیمطابق بوجہ ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس،ڈویلپمنٹ ورکس، کنسٹرکشن ورکس کے باعث آئیسکو ریجن کے اسلام آباد،راولپنڈی ، اٹک،چکوال ، جہلم سرکلزاور جی ایس او سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کر نے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ 

 

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