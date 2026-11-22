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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
نئے صوبے بنانا نیک خواہش، اس میں شک بھی ہے :سیٹھی
فارماسیوٹیکل شعبے میں خودکفالت کیلئے ایس آ ئی ایف سی متحرک
پرتگال کے وزیر خارجہ آج اور کل پاکستان کا سرکاری دورہ کرینگے
نئے صوبوں پر اعتراض نہیں، آئینی طریقہ کارضروری ،پیپلزپارٹی
اصلاحات کمیٹی :حکومت کا پی ٹی آئی کو برابر نمائندگی دینے سے انکار
ریفرنڈم ہو یا الیکشن، ہم سرخرو ہونگے : چیف الیکشن کمشنر
تازہ ترین
سرکاری قرضوں میں ایک سال کے دوران 6 ہزار 200 ارب روپے کا بھاری اضافہ
پشاور: سی ٹی ڈی اور پاک فوج کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک
نئے صوبوں پر ریفرنڈم ہی واحد حل ہے، معاملہ عوام کے حوالے کیا جائے: رانا ثناء اللہ
پرتگال کے وزیر مملکت اور وزیر خارجہ پاؤلو رینجل پاکستان پہنچ گئے
پاکستان کی بھارت سمیت تمام ایس سی او ممالک کو مکالمے کی دعوت
آج کے کالمز
حقِ حکمرانی کی واپسی!
مجیب الرحمٰن شامی
شمالی پنجاب صوبہ بہت فِٹ رہے
ایاز امیر
بیوروکریٹس میں جنریشن گیپ کب آیا؟
رؤف کلاسرا
تین عالمی طاقتوں کا بقائے باہمی پر اتفاق
رشید صافی
کچھوا اور انسان
عمران یعقوب خان
بدلتے ورلڈ آرڈر میں پاکستان کا روشن مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
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