صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آتشزدگی کے بڑھتے واقعات حکومت کی نااہلی کا ثبوت،احمد ندیم

  • کراچی
آتشزدگی کے بڑھتے واقعات حکومت کی نااہلی کا ثبوت،احمد ندیم

کراچی (این این آئی)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان نے لانڈھی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ۔۔

فیکٹری میں لگنے والی آگ پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں آتشزدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات حکومتی توجہ کے سخت متقاضی ہیں۔ ہر واقعہ معیشت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا رہا ہے ، مگر حکومت کی بے حسی اور اداروں کی نااہلی افسوسناک ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر حادثے کے بعد عوام کو جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ حکومت صرف بیان بازی پر اکتفا کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل سٹور پر چھاپہ ، سرکاری ادویات برآمد ، انکوائری شروع کردی گئی

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

بھیرہ:چینی کی مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا

نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

بلدیہ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے سرکاری رقبہ مانگ لیا

مکان کے تنازع پر بیوہ پر ڈندوں سے تشدد،شدید زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ