ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلا تفریق بھرتیاں کیں،امین الحق

  • کراچی
کراچی (این این آئی)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیبر ڈویژن کے زیر اہتمام کراچی پورٹ ٹرسٹ ہیڈ آفس میں جشنِ آزادی کی مناسبت سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کے پی ٹی کے محنت کش اور افسران بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔

 پروگرام میں سینئر مرکزی رہنما و ممبر قومی اسمبلی سید امین الحق، مرکزی رہنما راشد سبزواری، لیبر ڈویژن کے انچارج ارشد انصاری و کمیٹی اور دیگر موجود تھے ۔سید امین الحق نے خطاب میں کہا کہ ماضی میں کے پی ٹی کی آمدنی 2 ارب روپے تھی جو آج بڑھ کر 18 ارب ہو چکی ہے ، مگر ملازمین کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلا تفریق بھرتیاں کیں، 2012 کا مسئلہ ہر دور میں ہمارا ایجنڈا رہا، اور چارٹر آف ڈیمانڈ اب آخری مراحل میں ہے ، کسی بھی رکاوٹ کے باوجود اسے منظور کرایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا، ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام مذاہب اور اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ 5 مئی کو بھارت کی بزدلانہ جارحیت کا جواب پاک فضائیہ نے بھرپور انداز میں دیا، 10 مئی کو بھارتی ایئر بیسز کو نشانہ بنا کر دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان ایک ہے اور مضبوط ہے ۔ پانی، ٹرانسپورٹ اور مردم شماری کے مسائل پر بھی ایم کیو ایم نے عملی اقدامات کیے ، کے فور منصوبہ اگلے سال جولائی میں مکمل ہوگا جبکہ گرین لائن سمیت کراچی کے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے ۔

