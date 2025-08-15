یوم آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا
کراچی(اے پی پی)ملک بھر کی طرح شہرقائد میں بھی یوم آزادی ،معرکہ حق جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ یوم آزادی پر دن کا آغاز ۔۔۔
مساجد میں ملکی سلامتی، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ جشن آزادی کے موقع پر شہرقائد میں مختلف مقامات پر تقریبات منعقد ہوئیں جب کہ عمارتوں اور شاہراہوں کو برقی قمقوں،پاکستان کے جھنڈوں سے سجایاگیا اور سکیورٹی کے خاص انتظامات کئے گئے ۔اس موقع پرمختلف مقامات پرپرچم کشائی ہوئی اور قومی ترانہ اور ملی نغمے گائے گئے ۔گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے یوم آزادی پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔جشن آزادی کے موقع پرشہری سڑکوں پر امڈ آئے ، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، چھوٹی بڑی ریلیوں اور مختلف ثقافتی شوز کا انعقاد کیا گیا، شہریوں نے ملی نغموں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے ۔ شہریوں نے رنگ برنگی لائٹس،سبزجھنڈیاں اور جھنڈے لگا کر شہرقائد کو بھر پور طریقے سے سجا دیا ۔شہر کی بڑی شاہراہوں کے اردگرد قائم عمارتوں کی سجاوٹ نے شہر کے مزید خوبصورت بنایا ہے جب کہ جشن آزادی کی مناسبت سے سرکاری اور نجی عمارتوں کے ساتھ ساتھ گلیوں، بازاروں اور عوامی مقامات کو سربز پرچموں اور برقی قمقموں سے روشن کیا گیا جبکہ قومی پرچم، بانیان پاکستان کے پورٹریٹس، پوسٹرز اور بینرز بھی جگہ جگہ نظر آئے ۔