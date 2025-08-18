صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیگم گورنر کی پاکستان نیوی ویمن ایسوسی ایشن کی نمائش میں شرکت

  • کراچی
بیگم گورنر کی پاکستان نیوی ویمن ایسوسی ایشن کی نمائش میں شرکت

کراچی(این این آئی)بیگم گورنر سندھ نے پاکستان نیوی ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ رنگا رنگ نمائش میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

 تقریب میں بیگم نیول چیف، ایسوسی ایشن کی عہدیداران اور ممبران سمیت خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔بیگم گورنر سندھ نے نمائش میں لگائے گئے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا، جہاں ہینڈی کرافٹ، مہندی اور دیگر منفرد انداز کی مصنوعات نے شرکاء کی توجہ حاصل کی۔ بیگم گورنر سندھ نے خواتین کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل، نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چینی بحران ختم نہ ہوسکا ، بلیک میں فروخت

سیلاب سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے مکمل تیار رہیں،خالد گورائیہ

پٹرولیم مصنوعات کے غیر قانونی کاروبار کیخلاف کریک ڈاؤن

انٹر ڈسٹرکٹ کلب کراٹے چمپئن شپ کا انعقاد

عوام کے جان و مال کا تحفظ ‘ امن پولیس کی ذمہ داری :ڈی پی او

خواتین مریم نواز کے انقلابی اقدامات کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر