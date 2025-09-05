اسسٹنٹ کمشنرز تاجروں کو بلیک میل کررہے ہیں، اسمال ٹریڈرز
کراچی(بزنس رپورٹر)آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹریز نے ہنگامی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہر بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کی کارروائیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ۔۔۔۔
چیئرمین محمود حامد نے انکشاف کیا کہ بولٹن مارکیٹ اور لیاقت آباد مارکیٹ میں رات گئے دکانوں کے تالے توڑ کر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور دکانداروں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان ضبط کرلیا جاتا ہے ،ان کے مطابق صرف لیاقت آباد کے اسسٹنٹ کمشنر ایک ہفتے میں 40 سے 50 لاکھ روپے تک کا مال اٹھا لیتے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی میں تعینات بیشتر اسسٹنٹ کمشنرز تاجروں کو بلیک میل کرنے میں ملوث ہیں، صوبائی حکومت کو تین روز کا الٹی میٹم دیا جا رہا ہے ، بصورت دیگر کراچی کی تمام تاجر تنظیمیں مشترکہ طور پر احتجاجی تحریک شروع کریں گی۔محمود حامد نے کہا کہ لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں غیرقانونی پتھاروں کو لگانے میں شہری انتظامیہ براہ راست ملوث ہے ، جبکہ اصل دکانداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکٹری عثمان شریف نے کراچی چیمبر سے اس سے متعلق مسلسل رابطوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ تاجر برادری متحد ہو کر اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف آواز بلند کرے گی اور متعین کردہ الٹی میٹم کی مدت کے بعد تمام تاجر تنظیمیں بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے کیلئے پرعزم ہیں۔