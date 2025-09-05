صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت دوائیں بیچنے والے گروہ میں ملوث ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بن قاسم پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مضر صحت دوائیں بیچنے والے گروہ میں ملوث ملزمان کوگرفتارکرلیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شکیل،امیر،سیف الرحمان،میر عالم،نظام بوستان،حسین، شوکت کے ناموں سے کی گئی۔۔۔

یہ گروہ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے ایکسپائر شدہ ادویات اور خام مال چوری کرکے انہیں مارکیٹ میں دوبارہ فروخت کرتا تھا۔اس مکروہ دھندے کا سرغنہ ملزم شکیل تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زہریلی اور معیاد ختم شدہ ادویات فروخت کرتا تھا۔

 

لاہور

