سیشن جج منیر بخش بھٹو واٹر کارپوریشن ٹربیونل کے چیئرپرسن تعینات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)محکمہ قانون پارلیمانی امور و فوجداری استغاثہ حکومتِ سندھ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر بخش بھٹو کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ٹربیونل کراچی کا چیئرپرسن تعینات کردیا۔۔۔
اس سلسلے میں صوبائی سیکریٹری قانون علی احمد بلوچ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ تقرری تین سالہ مدت کے لیے عمل میں لائی گئی ہے اور اس پر فوری طور پر عملدرآمد ہوگا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق یہ تعیناتی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ 2023 کی دفعہ 37(1)(i) کے تحت عمل میں آئی ہے ۔ اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب اور سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی کا کہنا تھا کہ منیر بخش بھٹو کی بطور چیئرپرسن تقرری ادارے میں احتساب کی جانب ایک اہم اور مثبت قدم ہے ۔