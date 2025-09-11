بیرون ملک سے آنے والا شہری نوسربازوں کا شکار بن گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر) بیرون ملک سے کراچی پہنچنے والا شہری نوسربازوں کا شکار بن گیا۔پولیس کے مطابق واقعہ 8 ستمبر کو پیش آیا جب عامر پیٹل نامی نوجوان سری لنکن ایئرلائن سے کراچی پہنچا۔۔۔
متاثرہ شہری رکشہ کے ذریعے گارڈن کے قریب جا رہا تھا کہ رکشہ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے خراب موسم کا بہانہ بنا کر دوسری سواری کو بھی بٹھا لیا۔بیان کے مطابق ملزم نے عامر کو نشہ آور بسکٹ کھلائے جس سے وہ بیہوش ہوگیا۔ بعدازاں نوسر باز اس کا کیمرہ، تین موبائل فون اور نقدی لوٹ کر آئی آئی چندریگر روڈ پر پھینک کر فرار ہوگئے ۔