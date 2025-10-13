پولیس اور4رکنی ڈکیت گروہ میں فائرنگ کا تبادلہ
کراچی (اے پی پی)کراچی سعید آباد پولیس اور 4رکنی ڈکیت گروہ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2مبینہ ڈکیتوں کو زخمی حالت میں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے 2 غیرقانونی پستول، مسروقہ موٹر سائیکل اور موبائل فونز برآمدکرلیے ۔
اتوار کو ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق گرفتار زخمی ملزمان میں لال محمد ولد نور محمد اور ثنا اﷲ ولد محبت خان شامل ہیں جبکہ دوفرار ملزمان کی شناخت صابر اور اجمل کے ناموں سے ہوئی ہے ۔پولیس نے ڈکیتوں کو صورتی قبرستان کے قریب رکنے کا اشارہ کیا جس پر ڈکیتوں نے فائرنگ شروع کردی، پولیس کی جوابی فائرنگ میں دو ڈکیت زخمی ہوگئے ۔