پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکو اورنگی قتل کاملزم نکلا

  • کراچی
ملزم نور حسین نے مزاحمت پربچوں کے سامنے باپ کوگولی ماری تھی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی ڈی آئی جی ویسٹ اور انکی ٹیم کو شاباش

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ دھابیجی موڑ کے قریب پولیس اور مسلح ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والا ملزم نور حسین عرف نونو ولد ناصر حسین بچوں کے سامنے باپ کو قتل کرنے میں ملوث نکلا۔ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ کے مطابق ملزم کے ساتھی اور واردات کے وقت موٹر سائیکل چلانے والے ملزم محمد بلال کو تین روز اقبال مارکیٹ پولیس نے گرفتاری کیا تھا۔ہلاک و گرفتار ملزمان نے 28 ستمبر کو محمد مصطفیٰ کالونی میں واردات کی کوشش کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کرکے سجاد نامی شہری کو بچوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ واردات اور قتل کا مقدمہ مقتول کے سسر کی مدعیت میں درج ہے ۔سوشل میڈیا پر وائرل واردات کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزمان کو واضح طور پر فائرنگ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا گیا۔پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور گرفتار ملزم سے موصول معلومات کی بنیاد پر مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی تو ملزم نے فائرنگ شروع کر دی۔پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران فائرنگ، قتل کرنے والا مرکزی ملزم نور حسین عرف نونو ولد ناصر حسین شدید زخمی اور بعد ازاں ہلاک ہوگیا۔ گرفتار ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ ، موبائل فون اورنقدی رقم برآمد کی گئی۔پولیس مقابلے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ڈی آئی جی ویسٹ اور انکی ٹیم کو شاباش کا پیغام دیا ہے ۔وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ سماج دشمن ڈکیت کے خلاف جرات مندانہ اقدام لائق ستائش و تعریف ہے ۔

