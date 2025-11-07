صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

  • کراچی
ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

کراچی (اسٹاف رپورٹر) رامسوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کے خلاف ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں درخواست ضمانت کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ہوئی۔۔۔

، عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت میں11 نومبر تک توسیع کردی۔ عدالت نے  کیس کے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پولیس فائل سمیت طلب کرلیا۔ مدعی مقدمہ کی جانب سے سلمان مجاہدایڈووکیٹ نے وکالت نامہ جمع کرایا جبکہ وکیل نے ملزم کا سی آر او کرانے کی درخواست بھی جمع کروائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ