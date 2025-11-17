سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا
عوام کو مہنگائی وبے روزگاری سے نجات دلاناحکمرانوں کی آئینی ذمہ داری ہےملک کا مستقبل مستحکم بنانے کیلئے نئی نسل کو مواقع فراہم کئے جائیں،وفد سے گفتگو
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہیں سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے ،ملک کے عوام 78سال بعد بھی بے روزگاری اور مہنگائی کی مشکلات کا سامناکرنے کے ساتھ بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں،ملک کے مستقبل کو مستحکم بنانے کیلئے نئی نسل کو آگے آنے مواقع فراہم کئے جائیں،پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم اور دنیا کا ترقی یافتہ ماڈل ملک دیکھنا چاہتے ہیں،حکمرانوں کی قرضے لینے کی پالیسیاں کسی طور بھی عوام دوست نہیں،سارا بوجھ عام غریب پر ڈالا جارہا ہے ،معاشی استحکام کے الفاظوں کے ہیر پھیر سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جاسکتا،ملک کی اکثریت عوام آج بھی دو وقت کی روٹی کیلئے پریشان حال ہے ،ملک کے 11کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں،بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کیلئے حکمران پارلیمنٹ میں قرار داد کیوں پیش نہیں کررہے ،عوام کو مہنگائی وبے روزگاری سے نجات دلانا اور بنیادی حقوق فراہم کرنا حکمرانوں کی آئینی ذمہ داری ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کی شب مرکز اہلسنت ملاقات کیلئے آئے ہوئے معززین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ معاشی استحکام وترقی کیلئے سیاسی جماعتوں اور حکومت کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔