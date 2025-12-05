صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں روبوٹک گائنی سرجری کا کامیاب آغاز

  • کراچی
شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں روبوٹک گائنی سرجری کا کامیاب آغاز

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شعبہ طب میں ایک اور اہم سنگِ میل عبور کرتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں ایڈوانس گائنی روبوٹک سرجری کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔ ۔۔۔

ادارے میں سندھ کی پہلی ایڈوانس گائنی روبوٹک سرجری کامیابی سے سرانجام دی گئی۔پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان، پروفیسر ڈاکٹر سحر فاطمہ اور ان کی معاون ٹیم نے 45 سالہ مریضہ کے ایڈوانس ٹیومر کی ربوٹک سرجری کی، جس کے دوران ٹیومر اور بچہ دانی (یوٹرس)کو جدید ربوٹک سسٹم کے ذریعے نکال دیا گیا۔ڈاکٹر انجم رحمان کے مطابق روبوٹک سرجری گائینی کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے جو مستقبل میں علاج کے عمل کو تیز، محفوظ اور زیادہ درست بنا دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب سرجن کو آپریشن تھیٹر میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ سرجن اپنے آفس سے ہی براہِ راست ربوٹ کے ذریعے پیچیدہ سرجری انجام دے سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال خوشاب کا اچانک دورہ

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ستھرا پنجاب میں ضم کرنے کیلئے اجلاس

خصوصی بچوں کے فن پاروں، ووکیشنل کام کی نمائش کا انعقاد

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

غریب شہری کی 2 کنال 9 مرلہ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی

ادبی فورم ہم سخن بھیرہ کی مجلسِ عاملہ کا اجلاس،خصوصی نشست منعقد کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ