پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پاکستان کی پہلی ٹرانس جینڈر ڈاکٹر سارہ گل کی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور۔۔۔
لائسنس کے عدم اجرا سے متعلق دائر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست کو موسمِ سرما کی عدالتی چھٹیوں کے بعد سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے ڈاکٹر سارہ گل کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران وکیلِ درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ عدالت کیوں آئے ہیں؟ پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ وکیل درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ پی ایم ڈی سی کو درخواست دے رکھی ہے مگر کوئی خاص جواب نہیں مل رہا اور نہ ہی درخواست گزار کی رجسٹریشن کی جارہی ہے ۔ وکیل درخواست گزار نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر سارہ گل نے 2021 میں جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ایم بی بی ایس مکمل کیا تاہم جے ایم ڈی سی اب سہیل یونیورسٹی میں تبدیل ہوچکا ہے ۔ سہیل یونیورسٹی کے مطابق، ابتدا میں جامعہ کراچی سے الحاق تھا مگر اب علیحدہ یونیورسٹی ہے ، اس لیے پی ایم ڈی سی پورٹل تک رسائی موجود نہیں۔ دوسری جانب پی ایم ڈی سی کے مؤقف کے مطابق طلبہ کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے ۔