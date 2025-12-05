صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گارمنٹس فیکٹری میں آتشزدگی عمارت منہدم،2 فائر فائٹرز زخمی

  • کراچی
کراچی (آئی این پی،اے پی پی ) لانڈھی کی گارمنٹس فیکٹری میں لگنے والی آگ کی شدت کے باعث عمارت منہدم ہوگئی ۔۔۔

جس کے نتیجے میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی ہوگئے ا۔حکام نے آگ کی شدت کے باعث اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا ہے ۔چیئرمین ای پی زیڈ اے کے مطابق آگ کو بروقت قابو میں کر لیا گیا اور اسے فیکٹری کے اندر مزید پھیلنے سے روکا گیا۔ انہوں نے مقامی حکام، فائر بریگیڈ ٹیموں اور ریسکیو اہلکاروں کی تیز اور ہم آہنگ کوششوں کو سراہا جن کی بدولت صورتحال قابو سے باہر نہ گئی۔چیئرمین فریدون اکرم شیخ نے تصدیق کی کہ فیکٹری میں لگی آگ مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے ۔

 

