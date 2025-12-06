صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک، بینک الفلاح کا ڈیجیٹل بل ادائیگی پر کیش بیک آفر کیلئے اشتراک

  • کراچی
کے الیکٹرک، بینک الفلاح کا ڈیجیٹل بل ادائیگی پر کیش بیک آفر کیلئے اشتراک

کراچی (سٹی ڈیسک)کے الیکٹرک نے ڈیجیٹل بل ادائیگی پر کیش بیک آفر کے لیے بینک الفلاح سے اشتراک کیا ہے جس کا مقصد صارفین کو ڈیجیٹل بل ادائیگی کی جانب راغب کرنا ہے۔

 محدود مدت کی اس کیش بیک آفر کے تحت وہ صارفین جو الفا اَیپ کے ذریعے اپنے بجلی کے بل پر موجود کیو آر کوڈ اسکین کر کے ادائیگی کریں گے ، انہیں 5 ہزار روپے یا اس سے زائد کے بل پر 5 سو روپے کیش بیک ملے گا۔یہ اقدام کے الیکٹرک کی جاری کاوشوں کا حصہ ہے جس کا مقصد اپنے صارفین کو ڈیجیٹل چینلز کی جانب راغب کرنا ہے ۔کے الیکٹرک کی ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ کسٹمر ایکسپیریئنس آفیسر نور افشاں نے کہا کہ ڈیجیٹل اپنانا اب اضافی سہولت نہیں رہا بلکہ صارفین کی روزمرہ ضروریات کا مرکزی حصہ ہے ۔ کے الیکٹرک اپنے مالیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ادائیگی کے عمل کو تیز، آسان اور زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے سرگرم ہے ۔ یہ شراکت داری ایک ایسے صارف تجربے کی تعمیر کی عکاسی کرتا ہے جس میں رکاوٹیں کم سے کم ہوں اور کراچی کے لیے مستحکم ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل پائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن