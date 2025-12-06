ڈرائیونگ لائسنس ، نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑیاں چلانے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ
بڑی تعداد میں ایسی گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں،موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت سخت کارروائی کی جائے ، آئی جی ، رپورٹس روزانہ آئی جی پی آپریشنز روم کو ارسال کرنے کی ہدایت
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کراچی سمیت صوبے بھرمیں بغیر نمبر پلیٹس گاڑیاں چلانے والوں اوربغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بھرپورکریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ اس سلسلے میں آئی جی کی جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی رینج،زونل ڈی آئی جیز،ڈی آئی جی سکھر، لارکانہ، حیدر آباد ، میرپورخاص اور شہید بے نظیر آباد ڈی آئی جی سی آئی اے ،ڈی آئی جی ٹریفک کراچی ، حیدر آباد ضلعی ایس ایس پیز اور ایس پی اے وی ایل سی کو ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے ۔مراسلے میں بتایا گیا کہ حالیہ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے صوبے بھرمیں بڑی تعداد میں گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹس سڑکوں پر رواں دواں ہیں جبکہ متعدد ڈرائیور بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں۔
تمام پولیس افسران کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ ایسی گاڑیوں کی فوری نشاندہی کی جائے اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور قانون کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کیلئے سڑکوں پر چلنے والی ایسی گاڑیوں کے خلاف ایک جامع کریک ڈاؤن شروع کیا جائے ۔مراسلے میں تمام یونٹس کو ہدایت جاری کی گئی کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح 10 بجے تک رینج وائز اور ڈسٹرکٹ وائزرپورٹس آئی جی پی آپریشنز روم کو ارسال کی جائیں تاکہ مہم کی پیش رفت کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا سکے ۔آئی جی سندھ نے اس اقدام کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے اورسیکیورٹی اقدامات کو موثر بنانے کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا ہے اورتمام متعلقہ افسران کو اس مراسلے کو فوری طورعمل درآمد کرنے کی ہدات کی۔