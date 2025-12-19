صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسین ملک پر بھارت میں بدترین تشدد کیا جارہا ہے ،مشعال حسین

  • کراچی
یاسین ملک پر بھارت میں بدترین تشدد کیا جارہا ہے ،مشعال حسین

کراچی(اسٹاف رپورٹر)حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعال حسین ملک نے لیاقت آباد کی ٹریڈرز مارکیٹ میں خطاب کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپنے شوہر کی رہائی کیلئے فوری اقدام کرنے کی اپیل کی ہے ۔ مشعال حسین نے کہا کہ یاسین ملک کو بھارت میں بدترین تشدد اور اذیت دی جا رہی ہے۔

حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشعال حسین ملک نے لیاقت آباد کی ٹریڈرز مارکیٹ میں خطاب کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپنے شوہر کی رہائی کیلئے فوری اقدام کرنے کی اپیل کی ہے ۔ مشعال حسین نے کہا کہ یاسین ملک کو بھارت میں بدترین تشدد اور اذیت دی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکاؤٹس ،گرلز گائیڈز سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیں:ڈی سی

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹائون کی طالبات کو سکالر شپس تقسیم

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 21دسمبر کو دھرنا دینگے ،مظہر اقبال

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

کامیاب افراد کی زندگیوں میں استاد کی محنت کا ثمر ،نوید احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ