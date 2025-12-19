صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح اسپتال کا مالی بحران :مریضوں کو ذہنی اذیت کا سامنا

  • کراچی
جناح اسپتال کا مالی بحران :مریضوں کو ذہنی اذیت کا سامنا

اسپتال انتظامیہ کو پیرا میڈیکل، نرسری اسٹاف اور فیکلٹی کی کمی کا مسئلہ درپیش اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لئے 2ہزار افراد درکار ہیں ، ڈاکٹر وقاص خان

کراچی (این این آئی)شہر قائد کا جناح اسپتال کہنے کو تو ملک کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے لیکن بدقسمتی سے ارباب اختیار کی عدم توجہی اور مجرمانہ غفلت کے سبب مریضوں کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق یہاں آنے والے مریض بے شمار بنیادی سہولیات سمیت ادویات سے بھی محروم ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسپتال انتظامیہ کو پیرا میڈیکل، نرسری اسٹاف اور فیکلٹی کی کمی کا سنگین مسئلہ درپیش ہے ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محکمہ صحت حکومت سندھ کی جانب سے میڈیکل افسران فراہم کیے جاچکے ہیں۔اس کے علاوہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے فیکلٹی بھی دی گئی ہے ، اگر تقرریوں کی بات کی جائے تو اس حوالے سے صورتحال التوا کا شکار ہے جس کے سبب متعدد مسائل حل طلب ہیں۔سرکاری اسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے فقدان کے سبب اسپتال میں زیرعلاج مریض بھی انتہائی ضروری ادویات بھی بازار سے خرید کر لانے پر مجبور ہیں۔جناح اسپتال کے ترجمان ڈاکٹر وقاص خان نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت اسپتال کو اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لئے 2 ہزار افراد درکار ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ