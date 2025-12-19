صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ توڑنے کی بات کوئی بھی کرے ، قبول نہیں، نوید قمر

  • کراچی
سندھ توڑنے کی بات کوئی بھی کرے ، قبول نہیں، نوید قمر

عوام متحد، صوبے کی وحدت کیخلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دینگے ، گفتگو

ٹنڈو محمد خان (مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر نے واضح کیا ہے کہ سندھ کو توڑنے کی بات چاہے ایم کیو ایم کرے یا کوئی اور، یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام متحد ہیں اور صوبے کی وحدت کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ٹنڈو محمد خان میں اقلیتی برادری کے 100 خاندانوں میں ہنگلاج یاترا کے لیے چیکس تقسیم اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کا دورہ کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقلیتیں پاکستان کا اہم حصہ ہیں اور ان کے مذہبی و سماجی حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہنگلاج یاترا کے لیے مالی معاونت اقلیتی برادری سے یکجہتی اور ان کے مذہبی جذبات کے احترام کا عملی اظہار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ