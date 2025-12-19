شہر میں قانون کمزور،بھتہ خور طاقتور ہو چکے ،آفاق احمد
تاجر، صنعتکار اگر فیلڈ مارشل کو پکار رہے توریاست کہاں کھڑی ہے عوام اور تاجر وں کوتحفظ نہ دیا گیا تو لوگ خاموش نہیں رہینگے ،گفتگو
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان)آفاق احمد نے شہر میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری، تاجر برادری کو لاحق سنگین خطرات اور ریاستی خاموشی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں اسوقت خوف کا راج قائم جبکہ بلڈرز اور سرمایہ کار عدم تحفظ کا شکار ہیں ،شہر میں قانون کمزور جب کہ بھتہ خور طاقتور ہو چکے ہیں ، حکومت اور مقتدرہ قوتوں نے سنجیدہ حل نہ نکالا تو اس کے اثرات ناصرف کراچی بلکہ معیشت کیلئے بھی تباہ کن ثابت ہونگے ۔حیدری مارکیٹ سے آنے والے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے کہا کہ اگر شہر کابلڈر، تاجر اور سرمایہ کار خوف کے عالم میں فیلڈ مارشل سے مدد کی اپیلیں کررہا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ سول ادارے اور حکومت ریاستی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہوچکے ہیں۔ آفاق احمد نے کہا کہ باہر کے نمبروں سے بھتے کے مطالبات اور انکار پر گولیاں چلانا کھلے عام ہو رہا ہے ، اگر بھتہ مانگنے والا اتنا بے خوف ہے کہ اپنا نام، نمبر اور اکاؤنٹ تک بتا رہا ہے تو پھر ریاست کہاں کھڑی ہے ؟ کیا شہر بھر میں لگے کیمرے صرف تصویریں بنانے کے لیے ہیں یا جرائم روکنے کے لیے ؟ اور اگر جرائم روکنے کے لیے ہیں تو پھر نتائج کہاں ہیں؟۔ آفاق احمد نے مزید کہا کہ کراچی ہمارا شہر ہے ، ہم نے اسے بسایا ۔ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر عوام اور تاجر برادری کوتحفظ نہ دیا گیا تو شہر کے لوگ خاموش نہیں رہیں گے ۔