جھگڑے کے دوران ملزم نے بھائی کوقتل کردیا

  • کراچی
جھگڑے کے دوران ملزم نے بھائی کوقتل کردیا

لاش کی کئی گھنٹوں تک بے حرمتی ،پولیس حدود کے تنازعے پرلڑتی رہیمقتول 25سالہ خالدکا آبائی تعلق وزیرستان سے تھا، ملزم زیر حراست

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بلدیہ ٹاؤن قائم خانی نواب کالونی سیکٹر 13 روٹ نمبر 20 بس اسٹاپ کے قریب جھگڑے کے دوران تیز دھار آلے کے وار سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش کی کئی گھنٹوں تک بے حرمتی ہوتی رہی جبکہ پولیس نے مقتول کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعے کے فوری بعد سعیدآباد اور اتحاد ٹاؤن پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی، تاہم دونوں تھانوں کی پولیس نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور حدود کے تنازعے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہی ، پولیس کی اس لڑائی کی وجہ سے لاش کی کئی گھنٹوں تک بے حرمتی ہوتی رہی۔

بعدازاں ، ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن سب انسپکٹر اسد الہٰی نے اپنے تھانے کی حدود مانتے ہوئے لاش سول اسپتال منتقل کرائی ، مقتول کی شناخت 25 سالہ خالد ولد اسلام کے نام سے کی گئی۔ ایس ایچ او کے مطابق شبہ ہے کہ مقتول کو اس کے بھائی وسیم نے قتل کیا ہے ، عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا تھا کہ مقتول کا بھائی اسد واقعے کے فوری بعد جائے وقوعہ سے چلا گیا اور اس کے کپڑے خون آلود تھے ، کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آگیا تھا۔

مقتول کا آبائی تعلق وزیرستان سے تھا وہ ایک بچے کا باپ تھا جبکہ مقتول اور اس کے بھائی وسیم کا لنڈے کے کپڑوں کا کام ہے ، مقتول کا بھائی مبینہ قاتل پولیس کی حراست میں ہے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق وسیم نے اپنے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لیا ۔

 

