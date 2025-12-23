صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کی تقریب میں فائرنگ سے گھرکاواحد کفیل زخمی

  • کراچی
شادی کی تقریب میں فائرنگ سے گھرکاواحد کفیل زخمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)ماڑی پور مچھر کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر واحد کفیل زخمی ہوگیا۔

سول اسپتال میں موجود پولیس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت 30 سالہ محمد آصف ولد محمد شفیع کے نام سے کی گئی ، زخمی شخص کو سر میں گولی لگی ہے ، ڈاکٹروں کی جانب سے حالت انتہائی تشویشناک بتائی جارہی ہے ۔زخمی محمد آصف کے کزن غلام نبی نے بتایا کہ محمد آصف فشری میں مچھلی کے تاجر کے پاس منشی کا کام کرتا ہے ، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا کفیل ہے ، انہوں نے بتایا کہ اتوار کی شب وہ گرم گلی میں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا جہاں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، اسی دوران گولی آصف کے دماغ میں لگی۔

 

