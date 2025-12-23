صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال رواں کے آخری 6ماہ میں ٹریفک حادثات میں کمی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر قائد میں سال 2025ء کے آخری 6 ماہ میں ٹریفک حادثات سے اموات میں کمی آئی ہے۔

ٹریفک پولیس نے ٹریفک حادثات پر سالانہ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2025ء کے پہلے 6 ماہ میں 477 اورآخری 6 ماہ میں 326 ہلاکتیں ہوئیں، حادثات میں زخمیوں کی تعداد میں واضح کمی رہی ہے ۔پہلے 6 ماہ میں حادثات میں 886 اورآخری 6 ماہ میں 642 زخمی ہوئے ۔کمرشل گاڑیوں میں ٹریکرز کی تنصیب سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا۔

 

