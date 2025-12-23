سال رواں کے آخری 6ماہ میں ٹریفک حادثات میں کمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر قائد میں سال 2025ء کے آخری 6 ماہ میں ٹریفک حادثات سے اموات میں کمی آئی ہے۔
ٹریفک پولیس نے ٹریفک حادثات پر سالانہ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2025ء کے پہلے 6 ماہ میں 477 اورآخری 6 ماہ میں 326 ہلاکتیں ہوئیں، حادثات میں زخمیوں کی تعداد میں واضح کمی رہی ہے ۔پہلے 6 ماہ میں حادثات میں 886 اورآخری 6 ماہ میں 642 زخمی ہوئے ۔کمرشل گاڑیوں میں ٹریکرز کی تنصیب سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا۔