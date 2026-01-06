انسداد جرائم کے دوران 21پولیس مقابلے ،ڈاکو ہلاک،30ملزمان زخمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے احکامات کے مدنظر پولیس کی انسداد جرائم کے خلاف کامیاب کاروائیاں۔گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 21 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں 01 ڈکیت ہلاک 22 زخمی ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتارکیا گیا۔۔۔
گرفتار ملزمان سے 31 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 13 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ زونز میں مجموعی طور پر 691 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 108 کلو 994 گرام چرس، آئس/کرسٹال اور ہیروئین برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 181 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بمعہ ایمونیشن برآمد کیا گیا۔