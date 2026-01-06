صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کا ملزم پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

  • کراچی
قتل کا ملزم پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں مائی کلاچی کے علاقے میں مین ہول سے چار لاشیں ملنے کے معاملے کی سماعت ہوئی، جہاں پولیس نے گرفتار ملزم مسرور حسین کو عدالت میں پیش کیا۔

 عدالت نے ملزم کے خلاف الزامات کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کیس سے متعلق پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کرے ۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم کے خلاف الزامات سنگین نوعیت کے ہیں اور معاملے کی مکمل اور شفاف تفتیش ناگزیر ہے ۔سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہوا کہ مقتولین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سے آلہ قتل کی برآمدگی باقی ہے اور مزید تفتیش کے ذریعے قتل کے پیچھے اصل حقائق سامنے لانا مقصود ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے بڑے ترقیاتی منصوبے فنڈز کے منتظر : کام سست روی کا شکا ر

مین ہولز کورز چوری‘سخت قوانین متعارف کروانے پر غور

ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس

موسمِ سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں کیا جا رہا:صوبائی وزیرتعلیم

بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا میرا مشن :گورنر سلیم حیدر

رائیونڈ تا شاہدرہ گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس