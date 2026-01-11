صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد، حیدرآباد سے قتل کے 2ملزم، مبینہ ڈکیت گرفتار

  • کراچی
جیکب آباد، حیدرآباد سے قتل کے 2ملزم، مبینہ ڈکیت گرفتار

اسلحہ برآمد، سلیمان شاہ، شریف نے زمین کے تنازع پرسید پیرل کوقتل کیا تھاگرفتار مبینہ ڈکیت شبیر احمد سے نقاش ولاز سے چوری موٹر سائیکل ملی، پولیس

جیکب آباد، حیدر آباد (نمائندگان)جیکب آباد اور حیدر آباد میں قتل کے 2 ملزم اور مبینہ ڈکیت گرفتار کرلئے گئے ۔ جیکب آباد میں صدر پولیس نے 3 دن قبل سید پیرل شاہ کو قتل کرنیوالے 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا۔ ایس ایس پی محمد کلیم ملک نے واقعہ کاسختی سے نوٹس لیا تھا، تین دن قبل چچا ذاد بھائیوں کے ہاتھوں زمین کے تنازعے پر سید پیرل شاہ کے قتل میں ملوث دو مرکزی ملزمان سلیمان شاہ اور محمد شریف شاہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان سے بغیر لائسنس دو ٹی ٹی پستول برآمد ہوئیئے ہیں۔ ادھر حیدر آباد میں نسیم نگر پولیس نے موٹر سائیکل چور وڈکیتوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا، زخمی گرفتار ملزم کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہوگیا۔

زخمی ملزم کی شناخت عبداﷲ ولد فاروق چانڈیو ساکن اصل دادو حال قاسم آباد کے نام سے ہوئی، گرفتار زخمی ملزم کے قبضے سے ایک عدد 9mmپستول اور تھانہ نسیم نگر کے مقدمہ 12/2026 زیر دفعہ 381A میں شبیر احمد کی نقاش ولاز سے چوری کردہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی، فرار ساتھی کی شناخت مجیب ولد سکندر گھیلو کے نام سے ہوئی ہے ، گرفتار زخمی ملزم کے ابتدائی کرمنل ریکارڈ میں اس پر 9 کیسز کوٹری،جامشورو،ٹھٹھہ اور حیدرآباد کے معلوم ہوئے ہیں۔ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم روانہ کردی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی و نالوں کی ڈیسلٹنگ کا جائزہ

گجرات :کینال روڈ پر درختوں پر خوبصورت لائٹس نصب

گجرات:پٹرول پمپوں پر ڈیجیٹل ادائیگی کی سہو لت فراہم

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا ڈائگناسٹک سنٹرکا دورہ

کمشنر کا علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کا سرپرائز وزٹ

وزیرآباد:خصوصی افراد میں ہمت کارڈ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل