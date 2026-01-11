رہائشی فلیٹ میں گیس لیکیج سے دھماکا ، خاتون اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گلشن اقبال بلاک 02 ایاز ٹاؤن رہائشی عمارت کے فلیٹ میں گیس لیکج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔
واقعے میں خاتون اور بچوں سمیت چھ افراد زخمی ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق گلشنِ اقبال بلاک 02 ایاز ٹاؤن میں رہائشی عمارت میں صبح کے وقت اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ جس فلیٹ میں دھماکہ ہوا وہ ایک کمرے پر مشتمل تھا، جہاں موجود سامان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی اور علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔آگ کی اطلاع ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو سول اسپتال کے برنس سینٹر منتقل کیا گیا۔