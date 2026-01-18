صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، سید محمد مظفر

  • کراچی
عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، سید محمد مظفر

کراچی (این این آئی)چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفرنے میونسپل کمشنراطہر سعید خان کے ہمراہ تمام محکموں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس سے پروگریس رپورٹ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا۔

اجلاس میں ٹاؤن کے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس کا بنیادی مقصد ٹاؤن میں جاری ترقیاتی، انتظامی اور سروس ڈلیوری کے امور کا جائزہ لینا اور تمام محکموں سے فوری طور پر پروگریس رپورٹس طلب کرنا تھا۔ اس موقع پر چیئرمین ناظم آباد ٹان سید محمد مظفر نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔اجلاس میں ہر محکمہ کے سربراہ سے علیحدہ علیحدہ کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

رمضان بازاروں کیلئے انتظامات کا آغاز،قیمتوں کے تعین کی ہدایت

قیام امن، عدل وانصاف کی فراہم کیلئے وکلاء کا کردار اہم، اسماعیل کھاڑک

ایس پی صدر کی تھانہ مخدوم رشید میں کھلی کچہری

میپکو کی بڑی کارروائی، کاٹن فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی

کبیروالا،سکول کے سامنے بجلی کا بوسیدہ کھمبا خطرہ بن گیا

وہاڑی میں وارداتیں معمول،شہری نقدی،سامان سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل