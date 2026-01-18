صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آغا خان یونیورسٹی کا کانووکیشن پرنسس زہرا آغا خان پرو چانسلر مقرر

  کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)آغا خان یونیورسٹی نے پاکستان میں اپنی 38ویں کانووکیشن کے موقع پر 18 ڈگری پروگرامز سے تعلق رکھنے والے 461 طلبہ کو اسناد سے نوازا اور پرنسس زہرہ آغا خان کو باضابطہ طور پر یونیورسٹی کی پہلی پرو چانسلر کے طور پر مقرر کیا۔

 پرو چانسلر کی حیثیت سے پرنسس زہرہ آغا خان آغا خان یونیورسٹی کی معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی مسلسل کوششوں کی رہنمائی کریں گی۔اپنے پیغام میں آغا خان یونیورسٹی کے چانسلر، ہز ہائنس آغا خان نے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی اور اس کے فارغ التحصیل طلبہ پرایک غیر معمولی ذمہ داری اور ایک غیر معمولی موقع عائد ہوتا ہے کہ وہ علم کو تخلیق کریں، اسے پھیلائیں اور ایسے طریقوں سے بروئے کار لائیں جو انسانی زندگی کے معیار کو بہتر بنائیں۔

 

