صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی ایف سی کا سرمایہ کاری میں کلیدی کردار، گورنر

  • کراچی
ایس آئی ایف سی کا سرمایہ کاری میں کلیدی کردار، گورنر

پاک،امارات تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں،کامران ٹیسوری شاہی فیملی کے شیخ احمد بن خلیفہ ال مکتوم کی قیادت میں 6 رکنی وفد سے ملاقات

کراچی (این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلی ٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ، جبکہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس میں متحدہ عرب امارات کی شاہی فیملی کے شیخ احمد بن خلیفہ ال مکتوم کی قیادت میں آئے 6 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں پاک۔امارات دوطرفہ تعلقات، ایس آئی ایف سی اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

گورنر سندھ نے وفد کو ایس آئی ایف سی کے اغراض و مقاصد اور سرمایہ کاری کے مواقع پر جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات کے بھرپور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ ہماری خواہش ہے کہ اماراتی سرمایہ کار ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ اس موقع پر شیخ احمد بن خلیفہ ال مکتوم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں۔وفد میں شیخ احمد بن سالم القاسمی، مصبح عبید بن شنا، سعید بن راشد المزروعی، عبداللہ بن ثانی الفلاسی، محمد عثمان المطوع اور محمد قاسم بن غالب شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل