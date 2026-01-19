صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

  • کراچی
اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار

کراچی(اے پی پی)کراچی میں میمن گوٹھ پولیس نے دوران پیٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 3 مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے۔۔۔

 ان کے قبضے سے ایک 9ایم ایم پسٹل بمعہ راؤنڈز ،2عدد 30بور پستول کی لوڈڈ میگزین اور نقدی برآمدکرلی۔اتوار کو ترجمان ملیر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں ذاکر، اسامہ اور شکیل شامل ہیں۔گرفتار ملزمان ابراہیم حیدری سمیت دیگر تھانوں کی حدود میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے ۔پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1ہفتہ میں سبزیاں 50 ، انڈے 12روپے تک مہنگے

بلدیاتی قانون عوام کے حقِ نمائندگی پر ڈاکا:جماعت اسلامی

بحریہ ٹائون میں اخوت کی تقریب

وائلڈ لائف کے 5 میٹ سپلائرز اور سمگلرز گرفتار

3ہزار کلو بیمار مرغیاں ،100لٹر جعلی دودھ تلف

حسن مرتضیٰ کی پارٹی کارکنوں رہنماؤں کے گھروں پرآمد عزیزوں کی وفات پر تعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر